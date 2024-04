Die Partyreihe „Mama geht tanzen“ hat es jetzt auch in die Vorderpfalz geschafft. Der Musikpark in Ludwigshafen hat am Freitag eine Auszeit für Frauen organisiert. Aber wie kommt das Konzept bei der Zielgruppe an?

Wie lange ist das her? Sich mit den Mädels schick machen, ausgehen in die Disco und ausgelassen tanzen. In der Jugend gab es das noch jedes Wochenende. Dann sind solche Abende seltener geworden. Oft kommt der Alltag dazwischen. Und die Uhrzeit. Und manchmal auch das Gefühl, gar nicht mehr richtig auf diese Partys zu passen. Genau dieses Dilemma haben sich zwei Unternehmerinnen aus Wuppertal zu Herzen genommen und sich ein Konzept überlegt, das Abhilfe schaffen soll. „Mama geht tanzen“ heißt die Partyreihe, die in Österreich und Deutschland aktuell Erfolge feiert.

Die Idee: Frauen den Raum geben, unbeschwert zu feiern, zu tanzen und vom Alltag abzuschalten. Zu einer Uhrzeit, die sich einfach mit Arbeit, Kindern oder allgemeinen Verpflichtungen vereinbaren lässt. Viele Regeln hat das Konzept nicht. Nur die eine: Männergruppen und einzelne Männer sind nicht erlaubt.

„Partner, beste Freunde und männliche Vertraute der Frauen sind aber natürlich trotzdem willkommen“, erklärt Annika Graf. Sie veranstaltet seit vergangenem Jahr die Partys im Rhein-Neckar-Kreis. Also auch in Ludwigshafen. Sie ist selbst Mutter und kennt die Probleme vieler Frauen, einen Abend nur für sich zu haben: „Es ist nicht leicht, gerade auch als Mutter, sich zurückzuziehen und einfach mal wieder Spaß zu haben wie früher. Meistens sind es nur ein paar Stunden, die einem abends dafür bleiben.“

Die Auszeit beginnt schon früh am Abend

Genau diese Stunden werden genutzt. Von 20 bis 23 Uhr spielen drei DJs auf den drei Dancefloors der Discothek Musik der 1990er, aktuelle Hits und natürlich die Klassiker, die auf keiner Tanzfläche fehlen dürfen.

Die Musik ist laut, der Bass dröhnt und bunte Lichter sind auf die Tanzfläche gerichtet. Hier tummeln sich, wie könnte es auch anders sein, Frauen jeder Altersklasse. Lautes Mitsingen, Gelächter und eine allgemein großartige Stimmung sind das Ergebnis. „Ladies, ihr habt es immer noch drauf, wie vor fast 120 Jahren“, sagt der DJ scherzhaft und erntet lautes Jubeln der Tänzerinnen.

Männer – Ehepartner oder beste Freunde – sind tatsächlich nur sehr selten dazwischen. Aber sie fehlen auch überhaupt nicht. Im Gegenteil. Über die gesamte Dauer der Party herrscht in allen Clubräumen das Gefühl der absoluten Ausgelassenheit und Sicherheit fernab von unerwünschten Blicken, Macho-Sprüchen oder übergriffigem Verhalten.

Am Eingang gibt’s ein Schnäpschen

Eine derart harmonische Stimmung, die routinierte Musikpark-Gänger von dieser Disco so auch noch nicht gesehen haben dürften. Denn gerade für Frauen oder weiblich gelesenen Personen ist es oft nicht einfach, sich beim Ausgehen fallen zu lassen. „Wir wollen den Frauen hier einen sicheren Ort bieten, eine Pause vom Muttersein und die Möglichkeit, uns Frauen selbst einfach ein bisschen zu feiern“, sagt Graf.

Dafür gibt es auch für jede Frau am Eingang direkt einen Schnaps – mit, aber natürlich auch ohne Alkohol. „Damit auch unsere schwangeren, stillenden oder autofahrenden Besucherinnen sich nicht ausgeschlossen fühlen“, erklärt die Organisatorin.

Um 23 Uhr dürfen auch die Männer rein

Zusammen mit vier weiteren Kollegen wuppt sie die Party bis 23 Uhr, danach ist die Discothek wieder im Normalbetrieb. Rund 1200 Frauen hatten sich im Vorfeld angekündigt. „Die Nachfrage ist definitiv groß“, sagt Graf, die auch in weiteren Pfälzer Städten wie Landau und Speyer „Mama geht tanzen“-Partys organisiert. Für einige ist in Ludwigshafen dann aber natürlich noch nicht Schluss. „Alle Gäste der Party dürfen natürlich auch nach der Veranstaltung so lange weiterfeiern, wie sie wollen“, sagt Clubbesitzer Michael Gebhardt. Er ist von der Partyreihe begeistert.

Noch in den frühen Morgenstunden hört man beim Verlassen der Disco von Frauen immer wieder den gleichen Satz im Vorbeigehen: „Was eine geile Stimmung. Wir Frauen sind einfach super. Das machen wir definitiv wieder.“

Termin

Die nächste „Mama geht tanzen“-Party im Musikpark in Ludwigshafen (Berliner Platz) ist am 14. Juni. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.