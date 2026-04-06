Zwei Sportwagen haben sich am Freitagabend in Ludwigshafen ein illegales Rennen geliefert. Nach Angaben der Polizei meldete ein Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Brunckstraße einen grauen Mercedes AMG GT63S und einen schwarzen Audi S 7, die ihm wegen ihrer Fahrweise aufgefallen waren. Zeugen berichteten, dass die Wagen bereits auf der L523 von Worms in Richtung Ludwigshafen riskante Überholmanöver gefahren seien und anderer Verkehrsteilnehmer ausgebremst hätten. Die Polizei stoppte die Fahrzeuge und kontrollierte die Fahrer im Alter von 33 und 21 Jahren. Gegen beide wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621 96324250 zu melden.