Große Chancen für Ludwigshafen verspricht sich auch Jürgen Vogel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz, von der City West. Bei der Entwicklung des neuen Stadtquartiers entlang der künftigen Helmut-Kohl-Allee müssten Vertreter von Unternehmen allerdings mit am Tisch sitzen. „Eine Beteiligung der Wirtschaft ist unseres Wissens nicht vorgesehen, obwohl das im September gestartete Werkstattverfahren prägend sein soll für die Entwicklung des Viertels. Wir wünschen uns eine Einbeziehung mit Stimmrecht in den Gremien“, betont der 54-Jährige im RHEINPFALZ-Interview. „Eine Fläche zu entwickeln, die 55 Fußballfeldern entspricht, ist einmalig in der gesamten Region“, sagt Vogel. Auf den 39 Hektar vom Hauptbahnhof bis zum Rhein könne ein wirtschaftliches Kraftzentrum entstehen, ist der Sprecher der IHK überzeugt, die in der Pfalz die Interessen von rund 80.000 Betrieben vertritt und am Ludwigsplatz gerade eine neue Zentrale baut. Im Bild zu sehen sind vorbereitende Arbeiten für die Kohl-Allee. Sie soll Anfang der 2030er-Jahre die Hochstraße Nord ersetzen.

