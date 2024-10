Mitte September ist die Planung für die Entwicklung der „City West“ entlang der künftigen Helmut-Kohl-Allee gestartet. Vier Monate lang diskutieren Planer, Politiker und Architekten in einem „Werkstattverfahren“ über die Gestaltung des 39-Hektar-Areals. Was verspricht sich die Wirtschaft in der Region davon? Steffen Gierescher hat bei Jürgen Vogel nachgehakt, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz.

Herr Vogel, welche Erwartungen hat denn die Wirtschaft an das Verfahren zur Entwicklung des neuen Stadtquartiers mitten in Ludwigshafen?

Die