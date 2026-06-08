Nachdem diese Woche der Umzug der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz in ihre neue Zentrale „Haus der Wirtschaft“ am Ludwigsplatz begonnen hat, stellt sich die Frage, wie es mit dem Ausweichquartier an der Rheinallee 18-20 in Süd weitergeht. Eigentümer der bald verwaisten Räume ist die Wohnungsbaugesellschaft GAG. Auf Anfrage sagte eine Sprecherin des kommunalen Immobilienunternehmens: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zur Nachnutzung der Fläche noch keine weiteren Informationen geben, da die erforderlichen Gremienbeschlüsse noch nicht vollständig gefasst sind. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir uns aktuell nicht näher zu möglichen Planungen oder Details äußern können.“

Kein Kauf des Weiterbildungszentrums

Kein Interesse seitens der GAG besteht an einem Kauf des IHK-Weiterbildungszentrums in der Bahnhofstraße 101, das ab Juli in die neue IHK-Zentrale integriert werden soll. „Wir haben einen möglichen Erwerb der Räume in der Bahnhofstraße geprüft. Nach sorgfältiger Abwägung sehen wir für die GAG derzeit keine wirtschaftlich tragfähige Grundlage für einen Ankauf dieser Flächen. Daher verfolgen wir das Thema nicht weiter“, so die GAG-Sprecherin.

Der Rückzug der rund 130 IHK-Mitarbeiter soll bis 12. Juni beendet sein. Ab Montag, 15. Juni, soll der normale Betrieb am Ludwigsplatz wieder aufgenommen werden. Offizielle Eröffnung der IHK-Zentrale ist am 25. Juni. Zunächst tagt die IHK-Vollversammlung erstmals im neuen Gebäude, anschließend empfängt die IHK Gäste aus Wirtschaft und Politik. Am 27. Juni öffnet sie ihre Türen zum Tag der Architektur für die Öffentlichkeit.