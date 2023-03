Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sage keiner, dass widrige Umstände nicht die Phantasie beflügeln. Auch die der Galerienszene, die allmählich wieder aus ihrer Schockstarre zu erwachen scheint. Neue Konzepte mussten her, sie sind da und attraktiver als der Corona-Pessimismus uns glauben macht. Ein gutes Beispiel ist die Galerie Kasten in der Mannheimer Werderstraße, wo der exklusive Besuch der Ausstellung „Words for Sale“ sich mit allgemeinen Betrachtungen zur Situation der Galerien im Allgemeinen und zum Stand der Dinge im Mannheimer Kunstverein im Besonderen verbinden lässt.

Ja, wir sind exklusiv vor Ort. Allein mit dem Galeristen und den Bildern an der Wand. Es ist still hier. Die Bedingungen der Kunstbetrachtung sind märchenhaft. Und damit das auch