Neun Lebensgeschichten von Sinti und Roma stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „#maremanuschenge – Unsere Menschen“, die im Hospiz Elias zu sehen ist. Die Schau widmet sich Überlebenden sowie Ermordeten und thematisiert Verfolgung, Widerstand und Selbstbehauptung. Zu sehen ist die Ausstellung von Dienstag, 7. April, bis Sonntag, 27. April, im Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, in der Gartenstadt, teilt das Hospiz mit. Der Eintritt ist frei.

Zur Eröffnung hält der stellvertretende Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, Jovica Arvanitelli, am Dienstag, 7. April, ab 19 Uhr einen Vortrag. Am Donnerstag, 23. April, ab 19 Uhr ist eine Führung durch die Ausstellung geplant.

Individuelle Besuche und Gruppenbesuche sind auf Anfrage möglich. Kontakt: E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de, Telefon 0621 6355470.