Der SPD-Stadtrat Holger Scharff, seit 2007 Stadtkreisvorsitzender und seit 2012 Mitglied im Bezirksvorstand Pfalz der Arbeiterwohlfahrt (Awo), ist bei der Awo-Bezirkskonferenz auf dem Hambacher Schloss zum Vizepräsidenten des Verbandes gewählt worden. Der Mundenheimer Scharff sieht seine Schwerpunkte nach eigenen Angaben in den sozialpolitischen Fragen, die derzeit aktuell sind. So will Scharff jenen Menschen eine Stimme geben, die sich selbst nicht helfen können. Sein Einsatz gilt weiterhin dem Bau von sogenannten bezahlbaren Wohnungen, die in Teilen auch barrierefrei sein müssten. Auch zum Thema eines landesweiten Sozialtickets im ÖPNV unter dem Motto „Mobilität für alle “ will sich Scharff weiterhin engagieren. Holger Scharff: „Die Awo muss in sozialen Fragen lauter werden, als sie dies bisher war, dafür will ich mich verstärkt einsetzen.“