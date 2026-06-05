Eine Summe im oberen vierstelligen Bereich hat ein Trickbetrüger von einem 62-jährigen Ludwigshafener erbeutet, der sich am Telefon seinem Opfer gegenüber als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Laut Polizei erlangte der Täter im Verlauf des Gesprächs die Kontodaten des Geschädigten und veranlasste anschließend unberechtigte Lastschriftabbuchungen.

Die Polizei rät Betroffenen dazu, misstrauisch zu sein, wenn man überraschend von seiner Bank angerufen wird, und empfiehlt, die Bank direkt über die offizielle Telefonnummer zu kontaktieren. Die Anzeige einer Rufnummer sei kein sicheres Zeichen, dass der Anruf auch tatsächlich von der Bank stamme. Keinesfalls sollten vertrauliche Daten wie Passwörter, PINs oder TANs am Telefon preisgegeben werden.