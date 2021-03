In der Vorderpfalz liegen Ludwigshafen (Inzidenzwert 169,5; 679 akute Fälle) und Speyer (191,8; 153 Fälle) bei der Anzahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche vorne. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Landesuntersuchungsamts hervor. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis (462 Fälle) sind die Fallzahlen gestiegen und haben die 100er-Marke bei der Inzidenz (104,8) überschritten, was zur Folge haben kann, dass nach drei Tagen die Corona-Beschränkungen verschärft werden müssen. Etwas entspannter ist die Lage in Frankenthal (204 Fälle, Inzidenzwert 92,3). Im benachbarten Mannheim (1192 Fälle) ist der Inzidenzwert mit 165,8 ähnlich wie in Ludwigshafen. In beiden Städten gilt eine nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr), um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.