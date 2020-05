Der Abriss des ersten Teilstücks der Hochstraße Süd (B 37) beginnt am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), 9 Uhr, und soll am Sonntag, 14. Juni, 16 Uhr, abgeschlossen sein. Das haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Björn Berlenbach, Leiter der Tiefbausparte, am Dienstagvormittag beim wöchentlichen Medienbriefing per Videokonferenz angekündigt. Mit dem seit Montag laufenden Abfräsen des Asphalts gehe es zügig voran, weshalb der Start des Rückbaus des maroden 500-Meter-Teilstücks der Hochstraße Süd vorgezogen werden könne.

Auffahrt zur Adenauer-Brücke wird gesperrt

Ursprünglich sollte der Abriss erst im Juli beginnen. Für die Abrissarbeiten wird die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim aus Sicherheitsgründen bereits ab Mittwoch, 10. Juni, 16 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 6 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt. Beim ersten, etwa 120 Meter langen Trassenabschnitt, der ab 11. Juni fallen soll, handelt es sich um den Bereich Mundenheimer Straße/Berliner Platz, der schnellstmöglich wieder für Fußgänger geöffnet werden soll. Wann damit zu rechnen ist, sei derzeit noch unklar. „Das sehen wir, wenn der Abriss vollzogen ist und wie dann der Zustand des Untergrunds ist“, sagte Steinruck. Die Feiertagsarbeit an Fronleichnam (9 bis 17.30 Uhr), sei von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden, so die OB.