Am Montag, 8. Juni, wird im Laufe des Nachmittags an der Hochstraße Süd (B37) mit der Auffahrt von der Saarlandstraße aus ein weiterer Abschnitt der neuen Brücke geöffnet. Damit steht neben der Auffahrt von der Yorckstraße aus auf die Konrad-Adenauer-Brücke wieder eine weitere Möglichkeit für den Verkehr mit Fahrtrichtung Mannheim zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits am 28. Mai hatte die Stadt eine erste Entlastung umgesetzt: Seitdem ist auf der neuen Brücke der Hochstraße Süd die Abfahrt zur Heinigstraße wieder geöffnet. Für den Verkehr aus Mannheim steht dort eine Fahrspur zur Verfügung, die am Ende der Abfahrt ein Rechtsabbiegen in die Heinigstraße in Fahrtrichtung Norden ermöglicht. Im Juli soll die komplette Hochstraße Süd wieder für den Verkehr freigegeben werden.