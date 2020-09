Gute Nachrichten für die Anwohner des Herderviertels im Norden von Mundenheim: Die Deutsche Bahn (DB) stellt nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Torbjörn Kartes (41, CDU) Verbesserungen beim Lärmschutz in Aussicht. Wegen der Geräuschbelastung im Viertel, verursacht durch die nahegelegene DB Regio-Werkstatt Mundenheim, hatte sich Kartes vor Ort mit Verantwortlichen der Bahn getroffen.

Hupgeräusche und laute Klimaanlagen

Mit dem Bahnbevollmächtigten für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Klaus Vornhusen, und Werksleiter Heinz-Dieter Götz, besichtigte er die Werkstatt und besprach die Anliegen der Anwohner. Diese klagen über Hupgeräusche und herunterkühlende Klimaanlagen, die Lärm erzeugen. Die Bahn berichtete von Neuerungen, die zu einer deutlichen Geräuschminderung führen sollen. „Die Bahn hat mir versichert, die Beschwerden ernst zu nehmen und sich für eine deutliche Geräuschminderung einzusetzen. Für die Anwohner, die mich um Unterstützung gebeten haben, ist das ein wichtiges Zeichen“, sagt Kartes.

Neue Triebwagen, spezieller Isolierlack

Zum einen würden neue Triebwagen angeschafft, deren leistungsfähigere und leisere Klimaanlagen die Züge schneller herunterkühlen sollen. Bis Dezember werden 38 von insgesamt 57 Neufahrzeugen vom Typ Mireo (Baureihe 463) ausgeliefert und in Betrieb genommen. Die übrigen 19 Fahrzeuge folgen 2021. Außerdem teste die Bahn in Karlsruhe zurzeit einen speziellen Isolierlack für die Dächer der Zugabteile, durch den sich die Züge weniger aufheizen. „Über die Ergebnisse dieses Versuchsprojekts bleibe ich mit der Bahn und den Bewohnern des Herderviertels im Austausch“, so Kartes.