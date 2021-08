Der Ortsbeirat Nord hatte bereits zugestimmt, nun gibt es auch grünes Licht vom Bau- und Grundstücksausschuss: Der Hemshof-Kreisel soll künftig Friedrich-Engelhorn-Platz heißen. BASF-Gründer Friedrich Engelhorn (1821-1902) hätte in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hatte das Friedrich-Engelhorn-Archiv laut Stadt angeregt, eine Straße oder einen Platz nahe des Ludwigshafener BASF-Werks nach ihm zu benennen. Der Hemshof-Kreisel befindet sich zwischen Hemshof (Hemshofstraße), BASF und Rheinuferstraße über der Straßenbahnunterführung. Die Benennung gilt als unkompliziert. Schließlich hat der Hemshof-Kreisel keine Hausnummern. Es gibt also keine Adressänderungen, die mit dem neuen Namen verbunden wären. Es ist genau genommen auch keine Umbenennung, denn „Hemshof-Kreisel“ ist zwar der landläufig gebräuchliche, aber kein offizieller Name für die Stelle. Die Straßenbahnhaltestelle könnte laut Stadt von „Hemshofstraße“ in „Friedrich-Engelhorn-Platz“ umbenannt werden. Bei einer Gegenstimme (Linksfraktion) stimmte der Bauausschuss der Platz-Benennung zu.