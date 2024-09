Etwa 40 Wohnungen in der neuen Heinrich-Pesch-Siedlung sollen in Form einer Baugenossenschaft errichtet werden. Die Gründung soll in diesem Herbst stattfinden. Es gibt bereits mehr als 50 Interessenten für das Projekt, für das es bisher nur wenige Vorbilder gibt.

Die Vorbereitungen für die Gründung einer Baugenossenschaft in der künftigen Heinrich-Pesch-Siedlung zwischen West und Oggersheim