Mit einer aggressiven Schwarzfahrerin bekamen es Beamte der Bundespolizei am Donnerstag gegen 9.40 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof zu tun. Weil die Frau laut Bericht ohne gültigen Fahrschein im ICE von Frankfurt nach Mannheim saß, hatte der Zugbegleiter die Bundespolizei informiert. Als die Beamten beim Halt in Mannheim die Personalien der Frau klären wollten, versuchte die 48-Jährige, den Laptop einer unbeteiligten Dame zu zerstören. Zudem trat und schlug sie auf die Beamten und weitere Reisende ein. Auf dem Weg zur Dienststelle trat sie einem Bundespolizisten in den Unterleib, während der Durchsuchung spuckte sie einer Beamtin ins Gesicht. Die 48-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Ein hinzugerufener Arzt entschied, dass die Frau in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wird.