Der 36 Jahre alte Torhüter Thomas Bolling ist zum Handball-Drittligisten TV Hochdorf zurückgekehrt und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ursprünglich hatte Bolling den Klub schon verlassen.

Es ist der Rücktritt vom Rücktritt. Thomas Bolling (36), Torhüter des Handball-Drittligisten TV Hochdorf, der zum Abbruch der Spielzeit 2019/20 nach zweieinhalb Jahren seinen Abschied verkündete, kehrt nach Hochdorf zurück. Vorsitzender Christian Deller gab die erneute Verpflichtung des erfahrenen Torhüters, der in Hanau lebt, bekannt. „Thomas Bolling war bis zuletzt vereinslos, er hat aber noch Lust auf Handball und die neue Staffeleinteilung mit den hessischen Mannschaften hat ihn dazu bewogen, wieder bei uns einzusteigen“, sagte der Vereinschef. Bolling unterschrieb in Hochdorf einen Einjahresvertrag und wird zum Training erwartet. Der Torhüter ist der zehnte Zugang im Kader des neuen Trainers Björn Friedrich, der nach einer Pause am Montag in den zweiten Teil der Vorbereitung eingestiegen ist. Für die erneute Verpflichtung sah Deller Handlungsbedarf: „Wir waren der Meinung, dass bei einer Verletzung von Roko Peribonio das Risiko zu groß ist, die Runde mit zwei jungen und in der Liga unerfahrenen Torhütern zu spielen.“ Weiterhin zum Kader zählten die Nachwuchstorleute Sebastian Volk und Mika Schwenken. Ob Volk, der in den vergangenen drei Spielzeiten die Nummer drei war, beim TVH bleiben wird, ist eher unwahrscheinlich.