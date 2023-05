Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

LUDWIGSHAFEN. Die weibliche A-Jugend der TSG Friesenheim spielt auch in der kommenden Handball-Saison in der A-Jugend-Bundesliga. Den Grundstein dafür legte die von Coach Jürgen Meisel betreute Mannschaft mit einem 32:22 (13:9)-Erfolg beim „Heimspiel“ in der Ausweichhalle des TV Hochdorf. In Budenheim siegten die Friesenheimerinnen mit 30:19 (14:9) und sicherten sich damit einen der drei Bundesligaplätze des Verbandes.

Die Friesenheimerinnen benötigten ein wenig Anlaufzeit. Nach drei Minuten und 16 Sekunden erzielte Lucy Sulta den ersten Treffer für die TSG, die satte 15 Minuten für die ersten