Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor Wind und Wetter schreckt Samantha Borutta nicht zurück. Vor zehn Tagen holte sie den deutschen Winterwurftitel in Halle/Saale bei Schneetreiben, beim Abschlusstraining am Mittwoch vor dem Abflug zum Werfer-Europacup in Leiria regnete es in Mutterstadt. Die Hammerwerferin mag das Wetter sogar.

„Es ist eine wirklich gute Vorbereitung. Es kann ja auch im Sommer mal kalt und regnerisch sein“, sagt die jetzt dreimalige deutsche Meisterin in der Frauenklasse. Nach 2021 und 2022 gewann sie nun