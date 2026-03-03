Eine ungewöhnliche Rettungsaktion beschäftigt Tierfreunde in Ludwigshafen. Die Feuerwehr hat am Goerdeler Platz im Hemshof eine entlaufene Katze eingefangen und zum Tierarzt gebracht. Die Überraschung kam beim Auslesen des Chips. Kater „Eddie“ stammt aus Hamburg und war vor anderthalb Jahren aus dem Jachthafen Hamburg-Harburg entlaufen. Dort war „Eddie“ als „Mäusefänger“ im Einsatz. Sein Besitzer konnte den Weg des Katers zunächst per GPS-Tracker verfolgen, bis sich die Spur auf einem Schiff im Hamburger Hafen verlor. Wie „Eddie“ schließlich nach Ludwigshafen gelangte, bleibt ein Rätsel. Der Tierschutzverein Ludwigshafen hat nun die Heimreise des Katers zu seinen überglücklichen Besitzern organisiert. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig das Chippen und Registrieren von Haustieren ist“, betont Tina Bredthauer, Vorsitzende des Vereins. In Ludwigshafen schreibt die Katzenschutzverordnung das Kastrieren, Chippen und Registrieren freilaufender Katzen vor – ohne einen Chip wäre Nordlicht „Eddie“womöglich niemals in seine Heimat zurückgekehrt.