Der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadt bietet von 23. September bis 4. Oktober im Hallenbad Süd einen „Crash-Schwimmkurs“ für Kinder an. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Die Reservierung der Kurskarten erfolgt per E-Mail. Kurstage sind in der ersten Woche von Montag bis Samstag und in der zweiten Woche von Montag bis Freitag. Am Feiertag, Donnerstag, 3. Oktober, findet kein Kurs statt. Das Schwimmtraining findet für zwei Altersgruppen statt. Die Zeiten sind für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren jeweils von 14 bis 14.45 und samstags von 10 bis 10.45 Uhr. Das Kursangebot für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren findet jeweils von 15 bis 15.45 und samstags von 11 bis 11.45 statt. Anmeldungen werden ab Dienstag, 10. September, ab 17 Uhr, entgegen genommen: E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de.

Der Wunschkurs, das Geburtsdatum des Kindes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen müssen angegeben werden.