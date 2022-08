Es läuft nicht gut zwischen dem Offenbacher Rapper Haftbefehl („Chabos wissen wer der Babo ist“) und seinen Mannheimer Fans: Nachdem sein Auftritt am 20. Juli bei der Beachbar Hafen 49 am Verbindungskanal aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt worden war, platzte nun am Sonntag auch der Nachholtermin.

Besucher bekommen Geld zurück

Aykut Anhan, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, war zwar angereist, verließ die Bühne aber schon nach wenigen Minuten und offenbar torkelnd, wie in den sozialen Netzwerken kursierende Videos zeigen. „Zu den genauen Gründen wird sich sein Management zeitnah äußern“, schreiben die Betreiber des Hafen 49 auf Instagram. „Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um die Show reibungslos über die Bühne zu bekommen. Leider war eine Fortführung der Veranstaltung trotz aller Versuche nicht möglich.“ Einen weiteren Nachholtermin wird es wohl nicht geben: Den Besuchern der Show wird in Aussicht gestellt, ihr Eintrittsgeld zurückzubekommen.