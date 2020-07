Mit einem Taser haben am frühen Sonntagmorgen Polizisten einen aggressiven 33-Jährigen in Rheingönheim abgewehrt. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten gegen 5 Uhr zu einem sogenannten Fall von Gewalt in engen sozialen Beziehungen in den südlichen Stadtteil gerufen. Der 33-jährige Mann wurde während der Sachverhaltsaufnahme und der Eröffnung, dass er die Wohnung verlassen muss, stark aufbrausend und aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und schlug einem der Beamten mehrmals gegen den Kopf. Wegen dieser massiven Widerstandshandlung wurde den weiteren Angaben zufolge ein Distanzelektroimpulsgerät, ein sogenannter Taser, eingesetzt. Der Mann konnte anschließend fixiert werden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.