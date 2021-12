Der Gesangverein 1862 Ruchheim hat Wolfgang Scharfenberger, seit 20 Jahren an der Vereinsspitze, am 7. Dezember zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Scharfenberger habe den Verein und den Chor in Zeiten nachlassenden Interesses am Chorgesang durch schwierige Jahre geführt, heißt es in der Begründung. 2012 sei das 150-jährige Bestehen sehr erfolgreich gefeiert worden. Darüber hinaus sei es dem heute 62-Jährigen gelungen, die Theatergruppe nach dem altersbedingten Rücktritt des bisherigen Regisseurs am Leben zu erhalten. Scharfenberger sei nicht nur selbst Schauspieler, sondern habe auch geschafft, einen erfahrenen Sänger als neuen Regisseur zu gewinnen.

„Guter Organisator“

Darüber hinaus sei er ein guter Organisator mit dem Blick fürs Wesentliche und dem Ziel, wichtige Ereignisse im Auge zu behalten. Auch in kleinen Dingen, wie Requisite und Theateraufbau, oder als Küchenhelfer bei Veranstaltungen, sei er zur Stelle. In seinem Amt wurde Scharfenberger im Oktober 2021 für weitere zwei Jahre bestätigt. Damit könnte er Johannes Walter überholen, der stolze 22 Jahre (1885 bis 1907) Vorstand des Vereins war.