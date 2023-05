Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den zwei vergangenen Wochenenden kämpften die Breitensportler in der Freizeitkeglervereinigung Ludwigshafen organisiert im Kegelcenter Mutterstadt bei den Landesmeisterschaften in sieben Disziplinen um die Titel und Qualifikationen zu den Deutschen Meisterschaften.

Sehr erfreulich sei nach den Worten von Worten von Birgit Hüther, der Vorsitzenden der Freizeitkeglervereinigung der große Zuspruch mit 140 Starts gewesen, der höher als bei der vorjährigen