Unter der Überschrift „Vorfahrt für die Verkehrswende – Moratorium für überdimensionierte Stadtstraßenpläne“ hat die Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen am Montag einstimmig einen Antrag beschlossen, in dem Unterstützung von Bund und Land eingefordert wird. Das Ziel: Die Verkehrswende in Ludwigshafen tatkräftig in Angriff nehmen.

„Eine Investitionsbremse für Klimaschutz und klimafreundliche Mobilität ist inakzeptabel. Ausnahmeregelungen für den Bau einer überdimensionierten