Wie wird künftig verhindert, dass rund 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen? Hinter den Kulissen sind Politiker derzeit am Rotieren. Vertreter des Bildungsministeriums waren diese Woche an der Ludwigshafener Gräfenauschule zu Gast, Mitte Mai soll es ein noch größeres Treffen geben. Mehr dazu lesen Sie hier in unserem ausführlichen Bericht.