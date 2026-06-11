Fröhliche Weltmusik: Das wollen Yaschar Coskun und Azad Çiçek beim Inselsommer spielen. Der Name Coskun ist jedoch aus anderen Gründen bereits in der Szene bekannt.

Die beiden Musiker Yaschar Coskun und Azad Çiçek haben sich in Mannheim an der Popakademie im Studiengang „Global Music“ kennengelernt. Seit 2023 spielen sie zusammen: Coskun an der Rahmentrommel, Çiçek an der Baglama, einer orientalischen Laute. Sie verbinden in ihren Konzerten die musikalischen Wurzeln aus Anatolien mit zeitgenössischer Klangsprache. Traditionelle Lieder aus der Türkei, dem Balkan und Georgien treffen auf Eigenkompositionen und kreative Arrangements. Ihr Repertoire umfasst Trauerlieder, Liebeslieder und Tanzmusik. Beim Inselsommer wollen sie am 20. Juni, 18.30 Uhr, überwiegend fröhliche Tanzmusik spielen, die das Publikum zum Mittanzen einlädt.

Coskun reist aus Schweden an, wo er ein Auslandssemester verbringt und sich mit traditionellen Tänzen beschäftigt. Die Rahmentrommel ist ihm in die Wiege gelegt: Sein Vater Murat Coskun gründete 2006 in Freiburg das Rahmentrommelfestival „Tamburi Mundi“, das größte seiner Art. Es findet seitdem dort jährlich unter Murats künstlerischen Leitung im Frühjahr statt. Neben Konzerten und Workshops bietet es Gelegenheit zur Vernetzung: die unterschiedlichen Stilrichtungen aus aller Welt sollen sich gegenseitig bereichern. Schirmherr ist der 1943 geborene Jazzpercussionist und Komponist Glen Velez, der die Rahmentrommel zu einem modernen, facettenreichen Instrument weiterentwickelte, indem er unterschiedliche Spieltechniken diverser Spielkulturen miteinander verknüpfte.

Rahmentrommeln, benannt nach dem flachen Rahmen, der ein oder mehrseitig mit Fell bespannt ist, gibt es weltweit in unterschiedlicher Art, gespielt als „Schamanentrommel“ mit tranceinduzierenden Schlägen in Nordamerika, Nordeuropa und Asien oder überwiegend trippelnd mit den Fingern gespielt im Orient. In Mesopotamien ist sie seit dem dritten Jahrtausend vor Christus nachgewiesen. In manchen Musiktraditionen wird das Instrument mit der flachen Hand geschlagen, in anderen mit Schlegeln, Stöcken oder mit mehreren Fingern angetippt. Es gibt sie mit Schnarrsaiten, Schellen oder Körnern gefüllt. Nicht mal rund muss sie sein, manche sind eckig oder oval. Vielen Schülern ist eine kleine einfache Rahmentrommel bei der musikalischen Früherziehung oder als einfaches Tamburin begegnet, was aber wenig mit dem komplexen Spiel der Profis zu tun hat.

Die Baglama ist eine von vielen Formen der Langhalslaute. Sie wird gezupft und ist das am meisten gespielte Instrument der türkischen Barden, die man in Anatolien und im Kaukasus „Asik“ – „der Liebende“ – nennt. Bei den Aleviten ist sie ein wesentlicher Bestandteil des Versammlungsrituals. Das Duo kombiniert die beiden Instrumente zu fröhlicher „Weltmusik“. Vor dem Konzert – bereits um 16 Uhr – bietet der Verein „Humanistische Frauen“ aus Mannheim einen Workshop in anatolischem Tanz an, kostenlos und ohne Anmeldung. Um 18 Uhr inspirieren die Tänzerinnen in aufwendigen Kostümen und mit traditionellen Formationen.

Termin

Am Samstag, 20. Juni, 18.30 Uhr findet das Konzert von Yaschar Coskun & Azad Çiçek auf der Ludwigshafener Parkinsel auf der Höhe der Sportstätten Richtung Rhein statt. Der Eintritt ist frei.