Unbekannte haben am Dienstagabend in Mutterstadt zwei Gewächshäuser auf einem frei zugänglichen Feld eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand gesetzt. Laut Polizei brach das Feuer gegen 19.30 Uhr aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und schätzen den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.