62 Leser haben es richtig erkannt: In unserem Rätsel „Wo isses?“ haben wir das BASF-Parkhaus an der Rheinuferstraße gesucht. Mitgeraten haben dabei Menschen aus ganz Deutschland, die möglicherweise alle schon einmal dort ihr Auto abgestellt haben.

Wer mit rund 34.000 Mitarbeitern im Stammwerk am Standort Ludwigshafen das größte Unternehmen in der Stadt ist, möchte natürlich auch für ausreichend Parkraum sorgen. Insgesamt sechs Parkhäuser und mehr als 20 Parkplätze bietet die BASF ihren Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge im Stadtgebiet. Das ergibt laut einer Unternehmenssprecherin in Summe rund 16.000 Stellplätze.

Das größte Parkhaus ist das an Tor 11 mit rund 2500 Stellplätzen. Genutzt werden dürfen die Parkhäuser von allen BASF-Mitarbeitern. „Eine feste Stellplatzzuordnung gibt es nicht“, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Die Mitarbeiter könnten ihre Stellplätze selbst und auch spontan wählen und über eine App die Auslastung der Parkhäuser und -plätze überprüfen.

Unser Bildausschnitt. Foto: rxs

Das Parkhaus, das wir im Rätsel gesucht haben, trägt die Nummer Z200, befindet sich an der Rheinuferstraße und werde überwiegend von Mitarbeitern genutzt, die im Süden des Werks arbeiten, heißt es vom Chemiekonzern. Wer mit Auto, Fahrrad oder Straßenbahn aus dem Süden in Richtung Oppau am Werk entlangfährt, kann den bunten Farbklecks nicht übersehen.

Zuschriften aus ganz Deutschland

62 richtige Einsendungen haben uns erreicht. Dabei haben wir auch die Antwort „BASF-Parkhaus“ gelten lassen. Der genaue Standort musste nicht genannt werden. Kurioserweise kamen die Leser-Antworten nicht nur aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis, sondern unter anderem auch aus Karlsruhe, Frankfurt, München, Erfurt, Rostock und Berlin. Kein Wunder, ist die BASF doch – was Mitarbeiter und Kunden betrifft – deutschlandweit und international aufgestellt. 61 Standorte in Deutschland, produzierend wie nichtproduzierend, sind auf der Internetseite des Konzerns gelistet. In 91 Ländern weltweit ist das Chemieunternehmen vertreten.

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Andreas Köhler und Bärbel Kächele aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im Oktober.