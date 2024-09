Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Dieses Mal geht es um ein Gebäude, in dem täglich viel Bewegung ist. Allerdings darf dort nicht jeder hinein, sondern nur die Mitarbeiter des größten Unternehmens in der Stadt. Das farbenfrohe Äußere lässt nicht unbedingt direkt auf den recht profanen Zweck des Baus schließen. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.