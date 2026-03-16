Ein 43-jähriger E-Scooterfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen am Schillerplatz versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Nach Angaben der Polizei war der Roller 2025 als gestohlen gemeldet worden und hatte keine gültige Versicherung. Die Klebeversicherungskennzeichen waren abgekratzt, wodurch das abgelaufene Versicherungskennzeichen von 2022 sichtbar wurde. Die Polizei vermutet, um eine aktuelle Versicherung vorzutäuschen. Der Mann gab an, der E-Scooter gehöre einer 41-Jährigen, die das Fahrzeug am Schillerplatz gefunden habe. Die Polizei verständigte die tatsächliche Eigentümerin, die ihren Roller wieder entgegennahm. Der 43-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz verantworten.