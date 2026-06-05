Ein am Donnerstagmorgen in der Fahrtgasse in der Heidelberger Altstadt gestohlenes Fahrrad konnte die Polizei später in Ludwigshafen sicherstellen. Laut Bericht hatte der 24-jährige Eigentümer sein Fattirebike der Marke Mokwheel kurz nach 11 Uhr abgestellt und verschlossen. Als er um kurz nach 12 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Allerdings hatte der Mann sein Rad mit einem Tracker versehen und konnte dadurch erkennen, dass es in Richtung Mannheim unterwegs war. Daraufhin verständigte er die Polizei. Das gestohlenen Rad konnte bis in eine Seitenstraße in Ludwigshafen zurückverfolgt werden, wo es dann von Kräften der Polizeiinspektion Ludwigshafen sichergestellt wurde. Wer das Rad, das einen Wert von ungefähr 2000 Euro hat, gestohlen hatte, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221 1857-0 entgegen.