Liebevoll ausgesucht oder selbst gemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen aus der Vorderpfalz zusammengestellt. Heute geht’s um eine Geschenkbox aus Ludwigshafen.

Wem die Stadt am Herzen liegt, der kann sie sich auch unter den Weihnachtsbaum legen. Seit einiger Zeit bietet die Stadtmarketinggesellschaft Lukom in der Tourist-Information am Berliner Platz Devotionalien mit dem Anker aus dem Ludwigshafener Stadtwappen feil. Jede Menge Geschenkideen für Lokalpatrioten.

Weil auch die Heimatliebe zunächst einmal durch den Magen geht, dürfen die Anker-Nudeln aus Ludwigshafen nicht fehlen, in dieser Form echte Soßenfänger. Für den Nachtisch gibt es den städtischen Anker auch als Ausstechform für Weihnachtsplätzchen. Auch wenn im Stadtteil Maudach die „Alte Weinstraße“ liegt und die BASF-Kellerei einer der größten Weinhändler Deutschlands ist, ist die Stadt nicht wirklich für ihren Rebensaft bekannt. Aber ein Ludwigshafener Dubbeglas („Ludwigshafe – Des Door zur Palz“) sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Freunde von Heißgetränken können ihren Tee oder Kaffee aus einer Ludwigshafen-Tasse genießen, die es bedruckt oder graviert gibt.

Christbaumkugeln gibt’s auch

Am Weihnachtsbaum selbst baumeln original Ludwigshafener Weihnachtskugeln, gerne über den Badeenten mit dem Anker, die es in zwölf verschiedenen Farben gibt und nicht nur Kinderherzen höherschlagen lassen. Stilecht bekleidet ist der Lokalpatriot im Ludwigshafen-T-Shirt und sein Blick fällt im neuen Jahr auf den Kalender mit den schönsten Motiven der Stadt. Grüße aus Ludwigshafen verschickt der Lokalpatriot mit Postkarten aus Ludwigshafener Motiven. Und als Krönung des Ganzen gibt es sozusagen den „Rundumschlag“ mit der Ludwigshafen-Box, die es als Versandbox oder in der Größe XL für 49 Euro gibt. Sie enthält das Dubbeglas, Wurst, Honig, Kaffee und Gewürzpaste aus der Stadt.

„Ein Verkaufsschlager“, wirbt Lukom-Chef Christoph Keimes. Und ein nachhaltiger noch dazu. Der in Ludwigshafen geröstete Kaffee ist fair gehandelt. Nahezu alle Produkte der LU-Box sind auch in Ludwigshafen produziert. Der beigelegte Wein stammt aus der Pfalz und die Wurst aus der Produktion eines Ludwigshafener Metzgers ist bio. Der Kalender, so die Auskunft von Lukom-Sprecher Markus Lemberger, ist nicht nur auf als nachhaltig zertifiziertem Papier und mit Biofarben gedruckt, sondern auch mit Biostrom produziert.