Die Probe beginnt pünktlich beim Gesangverein Ruchheim. Ende Oktober soll ein großes Konzert gegeben werden. Aber was heißt schon groß bei einem Gesangverein in der heutigen Zeit? Alle Chöre schrumpfen. Wir haben uns angehört, wie Ruchheims ältester Verein mit drei Ansätzen bestehen will.

Die Zeit ist knapp. Im Galopp treibt der Dirigent die Männer durch das geplante Programm des Konzerts. Immer wieder unterbricht er scharf,