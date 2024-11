Über die GPS-Ortung von technischen Geräten ist die Polizei einem Dieb auf die Spur gekommen, der am Samstag gegen 4.30 Uhr auf dem Bahnsteig 1 des Mannheimer Hauptbahnhofs einem Reisenden den Rucksack gestohlen hatte. Der Geschädigte hatte die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Seine mobilen Geräte konnten daraufhin von den Beamten im saarländischen Homburg geortet werden. Eine Streife der dortigen Landespolizei nahm den 25-jährigen Täter fest und stellte das Diebesgut sicher. Der Mann wurde zur Dienststelle der Bundespolizei in Mannheim gebracht. Die dortige Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl, der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.