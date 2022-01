Kaum hatte die Mutter eines 27-Jährigen am Donnerstag die Geldstrafe für ihren Sohn bezahlt, hat dieser sich laut Polizei gleich wieder strafbar gemacht. Um 12 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof den 27-jährigen Mann. Ermittlungen ergaben, dass er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben war. Seine Mutter bezahlte die Strafe in Höhe von über 2200 Euro, womit sie die Haftstrafe abwenden konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten allerdings erneut verbotene Betäubungsmittel. Nun erwartet den 27-Jährigen wieder ein Strafverfahren.