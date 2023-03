Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum vorletzten Mal bereitete sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen in der Pfalzhalle in Haßloch auf die Deaflympics vom 1. bis 15. Mai in Caxias du Sol in Brasilien vor. Das Team von Bundestrainer Alexander Zimpelmann bestand den Test gegen die TSG Haßloch II mit 27:25 (11:10). Am Sonntagnachmittag gab er die vorläufige Nominierung bekannt: Es werden so viele Pfälzer wie nie zuvor dabei sein.

Alexander Zimpelmann schmunzelte. Dabei hätte er auch sauer sein können. Vier Minuten vor dem Ende beim 24:24-Ausgleich durch die TSG nahm er eine Auszeit und verlangte von seinen