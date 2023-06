Die Sparkasse Vorderpfalz und das Polizeipräsidium Ludwigshafen haben eine gemeinsame Initiative gestartet, um ältere Menschen vor Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick, Telefonabzocke und dubiosen Whatsapp-Nachrichten zu schützen. In diesem Zusammenhang laden sie zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung in Oppau ein, die am 3. Juli in der Sparkassen-Geschäftsstelle, Edigheimer Straße 34-36, stattfindet. Eine vorherige Anmeldung ist laut Ankündigung nicht erforderlich.