Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend in der Ludwigshafener Innenstadt gekommen, bei dem laut Polizei ein Linienbus abrupt abbremsen musste, um eine Kollision mit einem geparkten Auto zu vermeiden. Gegen 20 Uhr öffnete ein 35-jähriger Autofahrer in der Bismarckstraße, Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße, plötzlich die Fahrertür seines Wagens, während der Bus vorbeifuhr. Durch das plötzliche Abbremsen stürzten zwei Fahrgäste im Bus und zogen sich leichte Kopfverletzungen zu. Zudem ging eine Seitenscheibe des Busses zu Bruch.