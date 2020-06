Pressemeldung statt Richtfest – dieses Motto gilt für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG angesichts der Corona-Pandemie. Dabei hätte sie es gerne gefeiert, dass der Neubau an der Hochfeldstraße seinen Dachstuhl aufgesetzt bekommen hat. 40 Wohnungen im geförderten Bereich entstehen in der Gartenstadt in zwei Gebäuden. Laut GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet liegt die Baustelle „im Plan“. Mit dem Projekt ergänzt die GAG die schon vorhandene Bebauung an der Hochfeldstraße. Trotz der hohen Nachfrage habe man sich bewusst für Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen entschieden, sagt van Vliet. Entsprechende Förderprogramme des Landes seien dabei sehr wichtig. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lobt das Projekt: „Das sind gute Nachrichten für die Menschen in unserer Stadt.“ Der Neubau soll Anfang 2021 bezogen werden können. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Außenanlagen mit Spielplätzen, Fahrradunterständen und Ersatzpflanzungen erstellt sowie Parkplätze errichtet. Die GAG investiert 7,7 Millionen Euro – von der Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes kommen 4,7 Millionen Euro. Spatenstich für das Projekt war im Oktober. Die Wohnungen werden zwischen 60 und 90 Quadratmeter groß sein.