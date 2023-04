Das städtische Wohnungsunternehmen GAG plant weiterhin ein Bauvorhaben in der Neuwiesenstraße in Friesenheim. Der Bauantrag soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Das hat die Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Friesenheimer FWG/Grünen-Ortsbeiratsfraktion in der Sitzung am Dienstagabend mitgeteilt, in der ein „vorläufigen Rückzieher“ der GAG unterstellt und nach einer Vergabe von Grundstücken an private Bauunternehmen gefragt worden war. Auf einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück in der Neuwiesenstraße an der Radrennrennbahn plant die GAG eine Wohnanlage mit vier Vollgeschossen.

Wie die Stadt weiter informiert, sei ein Areal an der Weiherstraße, das für eine Erweiterung des „Hauses Friesenheim“ des Klinikums reserviert war, mangels konkreter Pläne wieder freigegeben worden. Der Standort werde nun für eine Wohnbebauung überprüft. Die GAG habe aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit kein Interesse, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Wenn eine Wohnbebauung an diesem Standort möglich sei, werde ein Verfahren zur Auswahl eines privaten Investors folgen, kündigt die Stadtverwaltung an.