Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen 27-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen, der ohne Ticket in einem ICE unterwegs war und dort randaliert hatte. Später hielt sich der Mann im Gleisbereich auf und zwang so den Lokführer eines Güterzugs zu einer Notbremsung. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.