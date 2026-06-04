Ein Streit zwischen zwei Familien ist am Mittwochabend in Friesenheim eskaliert. Dabei wurde eine Person verletzt. Nach Polizeiangaben uferte der Konflikt zwischen den Nachbarn in der Sternstraße gegen 23.30 Uhr aus und gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beteiligt waren insgesamt acht Personen. Eine 22-jährige Beteiligte schlug auf eine 42-Jährige der Gegenpartei ein, wodurch diese leicht am Arm verletzt wurde. Zudem kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. Die Parteien konnten durch das Einschreiten der Polizei beruhigt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.