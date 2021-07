Die Frauenunion Ludwigshafen hat am Montag an Hannelore Kohl erinnert – anlässlich deren 20. Todestag. „Unsere Gedanken sind bei ihr“, betont die Kreisvorsitzende der Frauenunion, Kirsten Pehlke. „Die Kanzlergattin war eine geschätzte Persönlichkeit, die ihre Popularität unter anderem wohltätigen Aufgaben widmete. 1983 gründete sie die ZNS-Hannelore-Kohl-Stiftung für Verletzte mit Schäden des Zentralen Nervensystems und deren Angehörige und unterstützte diese bei der Suche nach geeigneten Rehabilitationseinrichtungen“, so Pehlke. Hannelore Kohl habe die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Neurologischen Rehabilitation gefördert. „2005 wurde die Stiftung in Hannelore-Kohl-Stiftung umbenannt. Die Frauenunion unterstützte die Stiftung. Hannelore Kohl war der Frauenunion Ludwigshafen stets verbunden“, so Pehlke weiter. Hannelore Kohl, gebürtige Berlinerin , starb am 5. Juli 2001 im Alter von 68 Jahren in Ludwigshafen. Sie nahm sich das Leben nach langer Krankheit. Ihr Grab ist auf dem Friesenheimer Friedhof. Am 27. Juni 1960 hatte sie Helmut Kohl geheiratet. Aus der Ehe mit dem späteren Bundeskanzler gingen zwei Söhne hervor, Walter und Peter. Nach Hannelore Kohl ist die Rhein-Promenade auf der Parkinsel benannt.