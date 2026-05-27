Die CDU-Frauenunion Ludwigshafen fordert, das Elterngeld zu stärken und somit Familien verlässlich zu unterstützen. Familien leisteten jeden Tag einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft und brauchten gerade in der frühen Familienphase Verlässlichkeit, Anerkennung und finanzielle Stabilität, betont die Kreisvorsitzende Kirsten Pehlke. „Wenn im Bundeshaushalt Prioritäten gesetzt werden, darf das nicht auf dem Rücken der Familien geschehen.“ Das Elterngeld schaffe Vertrauen und Sicherheit in einer besonders sensiblen Lebensphase. Angesichts einer der niedrigsten Geburtenraten seit 1949 sei es umso wichtiger, Familien zu stärken, statt sie zusätzlich zu belasten. „Wer Paaren mit Kinderwunsch Sicherheit geben will, muss Unsicherheit vermeiden. Es steht außer Frage, dass der Bundeshaushalt einer Konsolidierung bedarf. Jedoch müssen die Bereiche gestärkt werden, die Familien in ihrer wichtigen Erziehungsleistung unterstützen und nachhaltig wirken. Dazu zählt eindeutig das Elterngeld“, so Pehlke. Das Elterngeld sei ein zentrales Instrument, um junge Familien nach der Geburt zu entlasten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern und zu stärken. „Dieses gilt es, stabil zu halten.“