Bei den Keglerinnen sind in der Verbandsliga die Teams aus Rheinland-Pfalz in der neuen Runde unter sich. Die Karten werden wie bei den Männern neu gemischt.

Gut war dies für den KV Mutterstadt und den Post SV Ludwigshafen, die sich als Aufsteiger aus der Vierten Rheinland-Pfalz-Liga im neuen Umfeld profilieren wollen. Eine Umfrage unter den Sportwartinnen sieht KV Grünstadt, SKC Monsheim, GN Essenheim und KV Mutterstadt als Titelaspirantinnen.

In Mutterstadt strebt Sportwartin Ulrike Hindenburg einen Platz im Mittelfeld an. Sie geht davon aus, dass die Spiele auf einem guten Leistungsniveau stattfinden. Die mitspielende Sportwartin Ulrike Hindenburg baut auf Bianca Assenmacher, Stefanie Gebhard, Tanja Röther, Manuela Schwarz, Ulrike und Jana Stephan, Elke Ungermann sowie Zugang Elke Mäurer.

Sportwartin Stefanie Held (PSV Post Ludwigshafen) hat ebenfalls einen Platz im Mittelfeld im Visier. Auf jeden Fall aber will sie mit ihrem Team nicht in den Abstiegskampf geraten. Dies will sie als mitspielenden Sportwartin mit Stefanie Held, Hannah Heimlich, Sabrina Schulze, Ingrid Kreutzer, Gertrud Hofer, Miriam Reiser und Zugang Vanessa Neber vom TuS Gerolsheim erreichen.