Die Frühjahrsbelebung hat auch auf dem Arbeitsmarkt bereits im Februar eingesetzt. Die Arbeitslosenquote ist im Bezirk der Vorderpfälzer Agentur für Arbeit gesunken. Arbeitgeber halten verstärkt nach Personal Ausschau.

In Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis waren zum Monatsende 16.219 Frauen und Männer arbeitslos registriert. Das waren 181 weniger als vier Wochen zuvor, allerdings 1411 mehr als vor einem Jahr, wie aus dem Monatsbericht der Agentur hervorgeht. Die Arbeitslosenquote sank damit um einen Prozentpunkt auf nun glatt sieben Prozent. Im Jobcenter werden 9774 Personen Langzeitarbeitslose begleitet, 121 weniger als im Januar. In der Agentur in der Berliner Straße sind es 6445 Frauen und Männer (minus 60), die seit maximal einem Jahr auf Arbeitssuche sind.

In Ludwigshafen ist die Quote ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte gesunken, allerdings auf nun 9,6 Prozent. In der Stadt suchen 9042 Menschen mit Hilfe der Agentur einen Job. Das sind 66 weniger als im Januar, aber 981 mehr als vor einem Jahr. 1685 Stellen sind hier unbesetzt, 346 sind im Februar hinzugekommen.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust und aufnahmefähig, was die Zunahme der Abgangszahlen um 23 Prozent im Vergleich zum Januar verdeutlicht“, kommentierte Agentur-Geschäftsführer Daniel Lips die Entwicklung. Dem Arbeitgeber-Service haben Chefs auf Personalsuche allein im Februar 698 Stellen gemeldet, 263 mehr als im Vormonat und 22 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell 3329 Jobs.