Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schauspielerin Monika Gossmann ist in Oggersheim aufgewachsen und in Hollywood angekommen. In der Rolle einer Pflegerin versorgt sie den Titelhelden in David Finchers Netflix-Produktion „Mank“, Kurzname des Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz und Mitarbeiter von Orson Welles an „Citizen Kane“. Der Film gilt bereits als heißer Oscar-Anwärter.

„Fräulein Frieda ist nicht nur Krankenschwester und Physiotherapeutin. Sie hat auch in der alten Heimat Ernährungswissenschaft studiert. Nicht wahr, liebes Fräulein?“