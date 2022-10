Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten sieht in Ludwigshafen den Bedarf für eine vierte Integrierte Gesamtschule (IGS) als erfüllt an. Bisher sind diese in Oggersheim, Edigheim und der Gartenstadt eingerichtet.

Im Stadtgebiet sei die Neuerrichtung einer weiterführenden Schule geplant, Gelder dafür seien im Haushalt eingestellt. „Nun steht die Stadt vor der Frage, welche Schulform es werden soll“, meint Petra Mazreku. In Gesprächen zwischen Stadt, ADD und Bildungsministerium zeichne sich wegen angeblich fehlender Nachfrage für eine weitere Oberstufe eine Realschule ab – obwohl in den bisherigen Schulentwicklungsplänen mehrfach eine IGS empfohlen worden sei.

„Die der bisherigen Entscheidung zugrunde liegenden Zahlen halten wir für nicht aussagekräftig genug, etwa mit Blick auf die absolut unvorhersehbare Entwicklung der riesigen Neubauprojekte oder auch die Zahlen der einpendelnden Kinder“, argumentiert Mazreku. „Die Anmeldezahlen zeigen, dass Eltern ihre Kinder gerne auf eine IGS schicken würden, aber viel zu oft keinen Platz bekommen“, ergänzt Sandra Schwab von den Piraten.

Eine Schule mit Ganztagsbetreuung und modernen Förderkonzepten bräuchten nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern. Bestätigt sieht sich die Fraktion durch eine Umfrage unter Ludwigshafener Eltern, die mit großem Abstand für eine vierte IGS votiert hätten.

„Beste Lösung, nicht günstigste“

„Eine solche Entscheidung muss transparent diskutiert werden, was bisher nicht stattfand“, fordert Mazreku. Es werde vermutlich lange dauern, bis wieder eine Schule finanziert werden könne. Daher solle bei dieser günstigen Gelegenheit die beste Lösung für die Stadt ist und nicht die günstigste. „Gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen brauchen wir moderne und innovative Konzepte, ganz besonders in der Bildung. Die niedrigen Abbrecherquoten an den IGSen sprechen eine deutliche Sprache, die nicht überhört werden darf.

Im Netz



Die Umfrage findet sich unter https://www.umfrageonline.com/c/sxwzcuyq